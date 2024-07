Usa, ecco le nuove sneaker con l'immagine di Trump dopo l'attentato

Un'edizione limitata di sneaker con la già iconica immagine di Donald Trump dopo il tentato assassinio è già in vendita. Come riporta il sito americano Axios, le scarpe saranno prodotte in soli 5.000 esemplari, di cui dieci autografati. ll prezzo è di 299 dollari e potranno essere acquistate direttamente sul sito della società di Trump, che riporta anche un messaggio per chi ordina le scarpe: "Mostra il tuo supporto e l'orgoglio patriottico con queste scarpe esclusive che hanno catturato un momento epocale nella storia". "FIGHT, FIGHT, FIGHT", questo il nome scelto per le sneaker esclusive.