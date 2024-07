Cina, incendio in un centro commerciale: almeno 16 morti

Un numero imprecisato di persone è rimasto intrappolato all'interno dell'edificio. Sono in corso indagini per capire la dinamica di quanto accaduto

Un incendio in un centro commerciale nel sud-ovest della Cina ha ucciso almeno 16 persone, secondo l'agenzia Xinhua, che cita funzionari locali di emergenza. L'incendio è scoppiato in un centro commerciale situato ai piedi di un edificio di 14 piani a Zigong, città della provincia del Sichuan, situata a 1.600 chilometri in linea d'aria dalla capitale Pechino. Un numero imprecisato di persone è rimasto intrappolato all'interno dell'edificio. Le fiamme sarebbero partite mentre erano in corso lavori di ristrutturazione.