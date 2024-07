Francia, entro oggi Macron accetterà le dimissioni del premier Attal

Il presidente francese Emmanuel Macron accetterà le dimissioni del primo ministro, Gabriel Attal, e del suo governo entro la fine della giornata. Lo riferiscono fonti dell'Eliseo a Le Parisien. Nel primo Consiglio dei ministri dopo le elezioni legislative è stato stabilito che Attal e i ministri del governo rimarranno in carica per gli affari correnti, probabilmente almeno per il periodo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dal 26 luglio all'11 agosto. Intanto, dopo la conquista insperata della maggioranza relativa alle legislative anticipate, la coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare è alle prese con continui scontri che si sono tramutati in posizioni si sono cristallizzate: i socialisti non accettano candidati proposti o approvati da La France Insoumise (LFI) il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, e gli "Insoumis" non vogliono saperne di soluzioni accomodanti, ad esempio un premier che venga "dalla società civile". Perché, dicono, "non sarebbe una garanzia per l'applicazione del nostro programma". E dopo le ultime bocciature - sempre da parte dei socialisti - della candidata della Réunion, Huguette Bello, e di Martine Aubry, sindaca di Lille, ex ministra e figlia di Jacques Delors, Mélenchon ha detto basta alle trattative, spazientito da quelle che considera "manovre" per privare il Fronte anche della presidenza dell'Assemblée.