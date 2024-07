Nuova Zelanda, rara balena dai denti a spatola trovata spiaggiata

Potrebbe trattarsi di una “balena dai denti a spatola”. È l’ipotesi avanzata dopo il ritrovamento di un animale spiaggiato su un tratto di costa della Nuova Zelanda, nei pressi di Taieri Mouth. In caso di conferma sarebbe una scoperta importante, perché gli scienziati sanno molto poco di questa specie. Se l’analisi del Dna confermerà l’ipotesi, sarà infatti solo il settimo esemplare della specie mai trovato: tutti, tranne uno, si sono spiaggiati sulle coste della Nuova Zelanda o delle sue isole al largo. Nessun animale è mai stato visto in mare e non si sa dove viva, cosa mangi e quanti siano. Gli scienziati sperano che l’esame della balena trovata sull’isola possa svelare nuove informazioni su queste misteriose creature.