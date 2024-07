Morta Hattie Wiener, promotrice del sesso con uomini più giovani

Se ne è andata a 88 anni Hattie Wiener, attrice, ex ballerina e sessuologa diventata famosa (dopo i 70 anni) per avere promosso il sesso con uomini più giovani. Lo scrive il New York Times. Secondo la figlia, Rama Dunayevich, Wiener, che soffriva di problemi di cuore, ha scelto di morire rifiutando cibo e liquidi. Soprannominata 'Tinder Granny' e 'Oldest Cougar in the World', appellativi di cui lei si vantava, la sessuologa iniziò a farsi paladina del sesso con uomini più giovani dopo il divorzio nel 1984, all'epoca aveva 48 anni. Promosse il sesso anche per gli effetti benefici sulla salute. Nel 2009 pubblicò anche un libro, 'Sex and the Single Senior'.