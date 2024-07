Polonia, sisma vicino miniera carbone: persone intrappolate nei tunnel

È accaduto a Rydultowy, 41 minatori già portati in superficie, 15 sono in ospedale

A seguito di una potente scossa avvenuta all'interno di una miniera di carbone a Rydultowy, nel sud della Polonia, decine di minatori sono rimasti intrappolati, e da questa mattina sono in corso le operazioni di soccorso. Lo hanno comunicato le autorità competenti. Al momento del sisma, erano presenti sul sito 68 persone. Secondo quanto riportato dalla televisione N24, 41 minatori sono già stati riportati in superficie, mentre 15 sono stati trasportati in ospedale. Attualmente, si sono persi i contatti con due persone.