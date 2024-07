Ex militare dell'esercito non più in servizio divenuto poi security guard, 26 anni, il pluriomicida era stato fidanzato con una delle vittime. Il triplice femminicidio avvenuto nell'Hertfordshire ha coinvolto due sorelle e la loro madre, rispettivamente figlie e moglie del commentatore di corse per la Bbc John Hunt

Ha ucciso tre donne, due sorelle e la loro madre, con una balestra. Il Regno Unito è in preda all'orrore per il triplice femminicidio che ha sconvolto la quiete di dell'Hertfordshire, verde contea residenziale non lontana da Londra: ieri sera è stato arrestato un 26enne, Kyle Clifford, individuato come l'ex fidanzato di una delle vittime più giovani e catturato dopo una maxi caccia all'uomo della polizia che ha tenuto la Gran Bretagna con il fiato sospeso per 24 ore. Le vittime sono Carol Hunt, 61 anni, moglie di un radiocronista e commentatore di corse ippiche della Bbc, John Hunt, e due delle loro figlie, Hannah e Louise, di 28 e 25 anni. Il killer, che era ferito, è stato trasportato al Royal London Hospital.

Era fidanzato con una delle vittime

Secondo le indiscrezioni dei media, Clifford era stato fino a qualche tempo fa il ragazzo di Louise e avrebbe dunque compiuto la strage familiare animato da deliranti sentimenti di vendetta, dopo essere penetrato nel tardo pomeriggio di ieri nella residenza degli Hunt, nella cittadina di Bushey. Il tutto in uno scenario da spedizione punitiva in cui il 26enne, un ex militare dell'esercito non più in servizio divenuto poi security guard, ha seviziato le tre donne legandole e immobilizzandole, prima di ferirle a morte una dopo l'altra. Le immagini del suo allontanamento dal luogo del delitto, riprese da una telecamera a circuito chiuso e trapelate sull'edizione online dei tabloid, lo mostrano a passo svelto ma senza fretta né apparente emozione. Il 26enne viene ripreso con il suo armamentario sotto il braccio, capelli corti e indumenti scuri indosso.

Il dramma del giornalista della Bbc

Il terribile lutto coinvolge Bbc Radio Five Live, dove i compagni di lavoro di John Hunt - marito e padre delle vittime - si dicono "assolutamente devastati", nonché i colleghi giornalisti sportivi di varie redazioni, un mondo nel quale Hunt si era ritagliato il suo spazio negli ultimi 20 anni dopo aver in precedenza servito nella polizia. Sarebbe stato proprio lui a ritrovare le tre donne agonizzanti al ritorno a casa. Intanto si moltiplicano gli interrogativi sul possesso delle balestre nel Regno Unito, dove questo tipo di arma, pur non illegale, può essere portata in giro solo con autorizzazioni motivate.