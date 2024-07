Il sindacato nazionale dell'azienda ha dichiarato in un comunicato che lo sciopero continuerà "avendo appreso che la direzione non è disposta a discutere". Più di 5000 dipendenti avevano incrociato le braccia dopo il fallimento di lunghe trattative su salari e benefit

I dipendenti della Samsung hanno esteso lo sciopero iniziato lunedì 8 luglio in Corea del Sud di tre giorni dopo il fallimento delle trattative salariali. Lo sciopero era stato annunciato dal capo di un sindacato che rappresenta decine di migliaia di lavoratori del gigante tecnologico. La mossa segue uno sciopero di un giorno a giugno, la prima azione di questo tipo presso l'azienda che è rimasta senza sindacalizzazione per decenni. La direzione del più grande produttore mondiale di chip di memoria conduce trattative salariali da gennaio con Nseu, ma le due parti non hanno raggiunto un accordo.

L'estensione dello sciopero

Il sindacato ha annunciato quindi che estenderà "a tempo indeterminato" uno sciopero di tre giorni per costringere la direzione a negoziare sui salari. "Dichiariamo un secondo sciopero generale a tempo indeterminato a partire dal 10 luglio, avendo appreso che la direzione non è disposta a discutere dopo il primo sciopero generale", ha dichiarato in un comunicato il sindacato nazionale della Samsung. Lunedì più di 5.000 dipendenti hanno incrociato le braccia in quello che doveva essere uno stop di tre giorni, dopo il fallimento di lunghe trattative su salari e benefit. Il sindacato conta più di 30.000 membri, più di un quinto della forza lavoro totale dell'azienda. Samsung ha affermato ieri che la produzione non è stata interrotta, mentre i lavoratori in protesta hanno assicurato che lo sciopero ha avuto un impatto considerevole.