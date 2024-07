Chi è Noora Fagerström, la politica finlandese che ha posato nuda

Hanno destato molte polemiche gli scatti della deputata finlandese Noora Fagerström, 39 anni, che nei giorni scorsi è apparsa in una foto di nudo pubblicata nella rubrica “Anima e corpo” del quotidiano scandinavo Helsingin Sanomat, che ogni settimana interpella personaggi famosi finlandesi famosi sulla loro fisicità. "Nell’intervista ho raccontato il rapporto con il mio corpo", ha scritto Fagerström su Instagram parlando del servizio che ha destato scalpore. “Mi piace il mio corpo", afferma nell’intervista, "nonostante un’ernia alla schiena e la scoliosi. Ho gambe robuste che mi piacciono, ma ossa fragili che non mi permettono di mettere tacchi alti”. Subito sui social sono apparsi commenti sessisti che criticano la scelta della parlamentare di farsi ritrarre a suo agio senza veli. Anche se il messaggio di Fagerström era un inno alla body positivity, quindi all'accettazione del proprio corpo, con pregi e difetti. Sulle stesse pagine del quotidiano finlandese erano apparse altre due politiche, ma entrambe vestite: Annika Saarikko, ex vice del primo ministro, e l’ex ministra dell’Istruzione Li Andersson.

Dalla catena di frullati al reality sul business



Eletta nel 2023 nelle file del centrodestra nella circoscrizione di Uusimaa, l'ascesa di Fagerström inizia quando a 25 anni lancia con il marito un marchio di frullati e piatti vegani - Jungle Juice - e la connessa catena di locali Jungle Juice Bar. Mentre un anno prima di entrare in politica aveva attirato le attenzioni per i contenuti del suo libro sulla sua filosofia di vita. Non è la prima volta che l'onorevole finisce in prima pagina. Circa un anno fa la 39enne è salita alla ribalta quando è diventata consulente del programma “Diili”, una sorta di reality finlandese in cui degli imprenditori di successo danno consigli a chi vuole tentare la strada del business, in stile The Apprentice. Fagerström si è fatta notare anche in alcune interviste sui temi dell’imprenditoria e più di una volta la politica si è lasciata scappare dichiarazioni classiste come quando parlando di welfare ha affermato che fossero giusti tagli ai più agiati, ma anche ai lavoratori meno abbienti, colpevoli “di essersi impegnati meno” nella scalata sociale.