Crawly, il mago verde che invade i centri commerciali: il video virale

Virale in tutto il mondo Crawly è un piccolo gnomo verde, un maghetto dalla barba bianca e dal cappello a punta, armato di un retino per farfalle rosa. Le sue simpatiche performance hanno appassionato il pubblico dei social: entra di soppiatto nei centri commerciali, corre tra banconi ed espositori.

Visualizzazioni che raggiungono oltre dieci milioni di utenti, musiche elettro medievali che conquistano al primo ascolto, un'identità ancora misteriosa. Crawly Goat (@crawly_goat, si chiama così su Instagram) pare provenga dalla Polonia: è un ragazzo appassionato di trasformazioni che ama sgusciare tra scaffali ed espositori di negozi e fast food. Talmente coinvolgente da essere diventato un meme ripreso anche in Italia: basta pensare al video a lui dedicato da Campobasso FC o da Leroy Merlin. E oggi, per conquistare nuovi like, Crawley sfida un cavaliere vestito di stagnola a colpi di retina acchiappafarfalle.

Crawly Possessed, un fenomeno virale

Crawley deve aver seguito la lunga onda di un fenomeno già virale da mesi su TikTok: ragazzi che si spostano gattonando per i negozi dei centri commerciali. Un fenomeno cominciato a Varsavia, che oggi è parecchio diffuso anche nel Regno Unito: i Crawly Possessed, "posseduti che gattonano” e strisciano a quattro zampe da una parte all’altra dei negozi, facendo finta di essere posseduti - si impegnano a reclutare follower sui social e organizzano eventi che chiamano ‘raid’ per proclamare la loro libertà di espressione. “Le nostre incursioni sono energia pura" dichiarano. "L’ansia sociale sta lontana da noi. L’abbiamo uccisa, una volta per tutte. Così come i nostri nemici. Viviamo insieme, nel culto insieme”.