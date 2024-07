Olanda: Greta Thunberg arrestata durante protesta per il clima

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg è stata arrestata durante una manifestazione a L'Aia, in Olanda come riportano i media svedesi. La polizia olandese ha spiegato di aver arrestato la 21enne mentre era impegnata insieme ad altri manifestanti a bloccare la circolazione sull'autostrada A12 che attraversa L'Aia. La protesta era stata organizzata dal movimento Extinction Rebellion (Xr) contro l'uso di combustibili fossili. La polizia ha usato cannoni ad acqua per far spostare i manifestanti e sbloccare il traffico sull'autostrada.Greta Thunberg era già stata arrestata a L'Aia ad aprile. A maggio era invece stata arrestata insieme a manifestanti filo palestinesi mentre contestava la partecipazione di Israele all'Eurovision a Malmo. Due settimane fa era stata arrestata durante la protesta di Xr a Helsinki.