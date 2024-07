Guardian: video choc di un'attivista afghana stuprata dai talebani

Una donna afghana, attivista per i diritti umani, vittima di torture e di uno stupro di gruppo in una prigione dei talebani: le immagini choc sono state visionate dal Guardian, che considera il video preso in esame la prima prova diretta di questo tipo di crimini inflitti alle donne nell'Afghanistan governato dai talebani. Nelle immagini, riferisce il quotidiano britannico, si vede la giovane cui viene ordinato di togliersi i vestiti e poi segue una ripetuta violenza sessuale da due uomini. L'attivista, che in seguito è riuscita a fuggire dal Paese, ha spiegato che il filmato del suo stupro le è stato inviato successivamente dai suoi aggressori con la minaccia che sarebbe stato condiviso se la donna avesse continuato a esprimersi criticamente contro il regime. Era stata arrestata dopo aver preso parte a una protesta pubblica contro i talebani. Da allora è fuggita dall'Afghanistan.