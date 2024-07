Usa, ragazzo 13enne ucciso dalla polizia a Utica

Un ragazzo di 13 anni è stato ucciso da un agente dopo essere fuggito a piedi a un controllo. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì 28 giugno a Utica, nello stato di New York e il ragazzo, identificato come Nyah Mway, è morto all'ospedale. La notizia è stata ripresa dai media statunitensi dopo la diffusione delle immagini delle bodycam dei tre poliziotti intervenuti. Come riferisce l’Associated Press, la famiglia di Nyah è arrivata negli Stati Uniti una decina di anni fa come rifugiata dal Myanmar.