Lgbtqia+, Malta ancora al primo posto della Rainbow Map

Per il nono anno consecutivo, Malta si è classificata al primo posto della ILGA-Europe Rainbow Map, la classifica che misura i diritti civili e umani delle comunità Lgbtiq+ in 49 Paesi europei. La graduatoria viene stilata sulla base di 74 criteri, suddivisi in sette categorie tematiche: uguaglianza e non discriminazione; famiglia; crimini e discorsi d'odio; riconoscimento legale del genere; integrità corporea intersessuale; spazio della società civile; asilo. Malta si è garantita nuovamente il primo posto in classifica soddisfacendo l’89% dei criteri presi in analisi, riflettendo le riforme progressive in fase di attuazione da parte del governo, che garantiscono alle persone LGBTIQ+ i diritti civili per vivere con dignità e senza discriminazioni.

Il primo posto in classifica

Dopo l’introduzione nel 2014 di leggi progressiste come quelle per le unioni civili e la parità di diritti di adozione per le coppie dello stesso sesso, Malta ha letteralmente fatto la storia diventando il primo Paese europeo a criminalizzare la terapia di conversione. La legge maltese stabilisce, inoltre, che né l’orientamento sessuale né l’identificazione di genere possono essere classificati come malattie, disturbi o carenze di qualsiasi tipo e l’età in cui le persone possono richiedere autonomamente il cambio di sesso nei documenti ufficiali è stata abbassata da 18 a 16 anni, riflettendo un’ulteriore consapevolezza delle sfide e delle necessità delle persone transgender.

Malta punto riferimento per il turismo Lgbtiq+

In quest’ottica Malta si pone sempre più come punto di riferimento per il turismo del segmento LGBTIQ+ con manifestazioni di grande richiamo internazionale. Dopo aver rappresentato l’Euro Pride 2023, con la partecipazione di star internazionali come Christina Aguileira, il Malta Pride torna dal 6 al 15 settembre 2024. Il Malta Pride si tiene sempre a settembre, quando il clima è perfetto per godere ancora della stagione estiva e al contempo non perdere l’occasione per immergersi nello straordinario patrimonio culturale e naturale dell’Arcipelago.