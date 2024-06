Francia, sparatoria durante matrimonio: un morto e 5 feriti

Tre uomini incappucciati, armati di due fucili d'assalto e di un fucile da caccia, hanno fatto irruzione in una sala di ricevimento, l'Eden Palace, a Thionville, dove si stava svolgendo il ricevimento della comunità turca

È di un morto e cinque feriti, di cui tre gravi, il bilancio di una sparatoria durante un matrimonio a Thionville nella Mosella, nell'est della Francia. Lo ha appreso Bfmtv. La fonte della polizia citata a condizione di anonimato dall'emittente ha spiegato che tre uomini incappucciati, armati di due fucili d'assalto e di un fucile da caccia, hanno fatto irruzione in una sala di ricevimento, l'Eden Palace, a Thionville, dove si stava svolgendo un matrimonio della comunità turca.

Non è noto il motivo della sparatoria

Gli uomini armati hanno aperto il fuoco contro tre persone all'esterno e alcune altre nell'atrio prima di fuggire a bordo di una Bmw. Una delle persone colpite è morta, altre tre sono in grave pericolo di vita e due sono rimaste leggermente ferite, secondo la fonte della polizia. Al momento non è noto il motivo della sparatoria, ma la polizia giudiziaria ha aperto una inchiesta.

Forse un regolamento di conti

"Chiaramente ci orientiamo verso un regolamento di conti in un contesto di traffico di droga", ha riferito una fonte, guardando alla zona di frontiera della Lorena. "Il matrimonio non è stato preso di mira in quanto tale, erano le persone presenti alle nozze" all'Eden Palace, una sala ricevimenti dove erano presenti un centinaio di ospiti.