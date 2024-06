Honduras, l'ex presidente Hernandez condannato a 45 anni per droga

Lo scorso marzo era stato giudicato colpevole di aver accettato milioni di dollari di tangenti per proteggere il traffico di carichi di cocaina diretti negli Stati Uniti e di aver usato quei soldi per manipolare il risultato delle elezioni presidenziali. Hernandez ha già annunciato che presenterà ricorso

L'ex presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernandez è stato condannato a 45 anni a New York per traffico di cocaina. Lo notizia è stata riportata dai media americani. Hernandez è stato accusato dalla procura federale americana di aver trasformato l'Honduras in un "narco-stato" durante la sua presidenza dal 2014 al 2022. L'ex presidente ha annunciato che farà ricorso contro la condanna.

Presidente dell'Honduras per due mandati

Lo scorso marzo Hernandez era stato giudicato colpevole di aver accettato milioni di dollari di tangenti per proteggere il traffico di enormi carichi di cocaina diretti negli Stati Uniti e di aver usato quei soldi per manipolare il risultato delle elezioni presidenziali. Hernandez è stato presidente per due mandati, dal 2014 al 2022, con il Partito nazionale dell’Honduras, conservatore. Nel 2022 era stato estradato negli Stati Uniti per le accuse che hanno portato poi al processo e alla condanna.