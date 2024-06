Elezioni Francia, sondaggi: Le Pen e Bardella in vantaggio su Macron

Rassemblement National secondo tutti i sondaggi è strafavorito in vista delle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio. “Mi batto per il mio Paese, mi batto per il mio popolo e per loro sono pronta a fare enormi sacrifici", ha detto la leader del partito di estrema destra. Il premier uscente Attal: una loro vittoria rischia di causare un "grande strappo nel Paese"

Le Pen: “Pronta a battermi per il mio popolo”

I sondaggi favoriscono RN e la leader della destra francese continua a ribadire di essere pronta a fare tutti i sacrifici necessari per il bene della Francia. “Ancora una volta, mi batto per il mio Paese, mi batto per il mio popolo e per loro sono pronta a fare enormi sacrifici come tante persone che mi circondano", ha detto Marine Le Pen durante un’intervista a radio RTL. La leader ha poi risposto a una domanda della giornalista che le chiedeva se non avesse ''paura'' di candidarsi come prima ministra al posto del suo favorito, Jordan Bardella. ''Bisogna smetterla con questa storia secondo cui abbiamo 'paura di...'", ha ribadito. “Se avessi paura di checchessia, avrei deciso di piantare fragole, avrei deciso di allevare gatti come attività principale. Sarei potuta entrare in molti mestieri in cui non si rischia assolutamente nulla. Permettetemi di dire che il mio percorso può lasciar pensare che sono abbastanza coraggiosa che non ho molta paura di checchessia”.