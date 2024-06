Regno Unito, cancellati per blackout voli in partenza da Manchester

L'aeroporto di Manchester, nel nord dell'Inghilterra, ha annunciato la cancellazione di tutti i

voli in partenza da due terminal in seguito a un blackout elettrico. L'aeroporto, il terzo più trafficato del Regno Unito in termini di numero di passeggeri, è stato "colpito da un'importante interruzione di corrente questa mattina presto", si legge in un post sul social network X. "L'elettricità è stata ripristinata, ma il guasto ha interessato sistemi importanti, tra cui l'elaborazione delle carte d'imbarco e il controllo dei bagagli", ha aggiunto l'aeroporto, prima di annunciare la cancellazione di "tutti i voli" dai terminal 1 e 2 "fino a nuovo avviso". I passeggeri che dovevano partire da questi terminal sono invitati a non recarsi in aeroporto e a contattare la propria compagnia aerea. La compagnia aerea Jet2, che opera voli dai terminal 1 e 2, ha dichiarato sul suo sito web di aver cancellato decine di voli. Ha inoltre informato di non poter imbarcare i bagagli in quanto il sistema dell'aeroporto era "inutilizzabile".