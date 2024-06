Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 5: almeno 4 morti e 120 feriti

Forte scossa di terremoto ieri in Iran dove "almeno quattro persone sono state uccise e altre 120 sono rimaste ferite a causa di un terremoto di magnitudo 5 della scala Richter che ha colpito Kashmar, nella provincia di Khorasan Razavi", ha dichiarato il governatore della città Hojjatollah Shariatmadari, aggiungendo che tra i feriti, almeno 15 sono in condizioni critiche di salute, sotto trattamento medico in ospedale. Molti edifici sono stati parzialmente o completamente danneggiati nella città e nei villaggi vicini, ha detto il governatore citato dall'Irna, aggiungendo che le squadre di soccorso stanno cercando i corpi tra le rovine nel villaggio di Zendejan, situato vicino alla città nord-orientale iraniana di Kashmar.