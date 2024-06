India, scontro tra treni a New Jalpaiguri: diversi morti e feriti

Un grave incidente ferroviario è avvenuto questa mattina nello Stato del Bengala occidentale, in India. Un treno merci e un treno passeggeri si sono scontrati provocando 18 morti e 25 feriti. La tragedia è avvenuta a sette chilometri dalla stazione di New Japaiguri, nella regione di Rangapani.

Il governatore dello stato, Mamata Banerjee, ha dichiarato che le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente. Medici e ambulanze sono arrivati sul posto e si sono impegnati a prestare soccorso in condizioni che ha descritto come "di guerra". Stando ai primi elementi raccolti, l'incidente ha provocato il deragliamento di quattro scompartimenti del treno passeggeri, tre dei quali trasportavano merci, mentre uno era una carrozza passeggeri.

I soccorsi

La situazione sul luogo dell'incidente è molto caotica, con le squadre di emergenza che lavorano incessantemente per liberare i passeggeri intrappolati. Sul posto sono stati poi allestiti dei punti per fornire assistenza medica ai feriti.

Intanto, le autorità ferroviarie indiane stanno indagando sulle cause dell'incidente, mentre il portavoce delle ferrovie ha espresso profondo rammarico per quanto accaduto, assicurando che verranno prese tutte le misure necessarie per fare in modo che tragedie di questo tipo non avvengano più in futuro.