Il sottomarino russo kazan arriva a Cuba. VIDEO

Usa: monitoriamo navi Mosca a Cuba

"Stiamo seguendo i piani dei russi, non sono una sorpresa, abbiamo visto fare in precedenza questo tipo di scali e sono visite di routine a cui abbiamo assistito sotto diverse amministrazioni". E' quanto afferma la portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, parlando del gruppo navale russo, tre navi da guerre ed un sottomarino a propulsione nucleare, arrivato a Cuba. "Vigiliamo sempre costantemente qualsiasi nave straniera che opera nei paraggi delle acque territoriali degli Stati Uniti. Ovviamente, consideriamo seriamente la cosa, ma queste manovre non costituiscono una minaccia per gli Stati Uniti", ha aggiunto, ricordando che, in risposta alla presenza delle navi russe a poca distanza dalle coste della Florida, diverse navi della Marina e della Guardia Costiera di Stati Uniti e Canada sono impegnate "in operazioni di routine in tutto l'Atlantico".