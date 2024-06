New York dedica una stazione metro al pub dove nacque movimento Lgbtq+

Era la notte tra il 27 e 28 giugno del 1969 quando ebbero inizio i famosi moti dello Stonewall, dal nome dello Stonewall Inn un gay bar nel cuore del West Village. 55 anni fa un blitz di routine della polizia inspirò una rivolta. Per 5 giorni trans, lesbiche, gay, drag queen o decisero di prendere posizione contro quella che era una vera e propria oppressione da parte della polizia. Non è chiaro quale fu il motivo scatenante della rivolta, ma durante i giorni dei moti dello Stonewall, oltre duemila persone manifestarono contro la polizia e in totale furono arrestate una ventina di esse. E oggi ll Congresso dello Stato di New York ha dato il via libera al cambio di nome della stazione della metropolitana di Christopher Street-Sheridan Square, nel cuore di Greenwich Village, in Christopher Street-Stonewall National Monument Station. Nasce quindi la fermata Stonewall, per celebrare la nascita del movimento Lgbtqi+.