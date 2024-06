Malawi, scomparso dai radar aereo con il vicepresidente

A bordo vi erano altre nove persone. Secondo le prime informazioni il suo velivolo non sarebbe riuscito ad atterrare all'aeroporto di Mzuzu per le avverse condizioni meteo

A bordo dell'aereo scomparso dopo aver lasciato la capitale Lilongwe vi erano il vicepresidente del Malawi Saulos Chilima e altre nove persone. Il velivolo era decollato poco dopo le 9:00 ora locale. Il presidente Lazarus Chakwera ha chiesto alle forze regionali e nazionali di condurre "ricerche immediate per localizzare il dispositivo", si legge nella dichiarazione.

Le indagini

Il vicepresidente potrebbe essere morto in un atterraggio di fortuna nella foresta di Chikangawa, lo scrive Malawi 24. Il suo aereo non è riuscito ad atterrare all'aeroporto di Mzuzu questa mattina. Le informazioni ottenute dal sito indicano che Chilima era a bordo di un mezzo militare delle Forze di Difesa del Malawi per partecipare al funerale dell'avvocato Ralph Kasambara. Tuttavia, il velivolo non è riuscito ad atterrare all'aeroporto a causa del maltempo.