Francia, auto contro gruppo bambini in bici: 7 feriti di cui 3 gravi

Sette bambini sono rimasti feriti, di cui tre i modo grave, a causa di un incidente causato da un’automobile a La Rochelle, in Francia. Secondo le prime notizie riportate dall'emittente Bfmtv che cita la prefettura di Charente-Maritime, l’auto è piombata su un gruppo di dodici ragazzini (tra i 7 e gli 11 anni) che stavano facendo una gita in bicicletta. Un bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato evacuato in elicottero a Poitiers. Un altro è stato trasferito a Poitiers in ambulanza. I bambini erano accompagnati da due animatori ed "erano abituati a muoversi in bicicletta", fanno sapere a Le Figaro fonti del municipio.

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi riscontri, i bimbi partecipavano ad una gita extrascolastica organizzata da un centro ricreativo municipale e, intorno alle 10 di questa mattina, si stavano dirigendo verso un parco pubblico per partecipare ad una gara di orienteering quando il mezzo è piombato su di loro. Alla guida dell'auto c'era una donna di 83 anni, brevemente trattenuta in custodia e poi rilasciata per il suo stato di salute. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine per lesioni non intenzionali.