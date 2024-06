Usa, quinto matrimonio per il 93enne Rupert Murdoch

Il magnate dei media è convolato a nozze con Elena Zhukova, ex suocera dell'oligarca russo Roman Abramovich. Le nozze sono state celebrate a Moraga, la residenza in California del tycoon australiano

Rupert Murdoch, il magnate dei media nato in Australia 93 anni fa, si è sposato per la quinta volta. Il tycoon, infatti, è convolato a nozze con Elena Zhukova, ex suocera dell'oligarca russo Roman Abramovich. Le nozze sono state celebrate a Moraga, la residenza in California di Murdoch.