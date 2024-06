Elezioni Uk, Nigel Farage cambia idea e si candida alle politiche

Si candiderà nel seggio di Clacton, nel sud-est dell'Inghilterra, fortemente favorevole alla Brexit. La mossa aumenta la pressione sul premier Rishi Sunak: i conservatori, infatti, non possono permettersi di perdere voti a destra

Nigel Farage ha dichiarato di volersi candidare per il partito anti-immigrazione Reform UK alle elezioni generali del Regno Unito del mese prossimo, dopo aver inizialmente escluso di candidarsi. "Ho cambiato idea... Mi candiderò", ha detto Farage, 60 anni, durante una conferenza stampa. Si candiderà nel seggio di Clacton, nel sud-est dell'Inghilterra, fortemente favorevole alla Brexit.

Ancora più pressione sul premier Sunak

Farage ha dichiarato di aver cambiato idea perché "non posso deludere quei milioni di persone" che lo hanno sostenuto nelle precedenti elezioni e referendum. La mossa aumenta la pressione sul premier Rishi Sunak, i cui conservatori, che stanno languendo, non possono permettersi di perdere voti a destra. La riforma ha attualmente un tasso di gradimento di circa l'11%, che se replicato alle urne potrebbe dividere il voto di destra, privando potenzialmente i conservatori di seggi chiave necessari per vincere la rielezione.