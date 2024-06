California, il lago Clear diventa verde a causa delle alghe

Il più grande lago d'acqua dolce della California è diventato verde brillante a causa di fioriture di alghe così intense da essere visibili dallo Spazio. Lo ha annunciato la Nasa, condividendo le immagini satellitari di metà maggio. Le foto hanno mostrato che "vortici verdi brillanti erano visibili in gran parte dell'area del lago", ha affermato l'agenzia spaziale. La causa? Il colore delle acque potrebbe essere stati causato da cianobatteri, comunemente noti come alghe blu-verdi, così come da altri tipi di fitoplancton.

L'avvertimento dei funzionari sanitari: "State lontani da strati di schiuma e acqua che emette un cattivo odore"

Clear Lake è un luogo molto frequentato che si estende per oltre 68 miglia quadrate nel nord della California. Si tratta un importante centro per la pesca, gli sport acquatici e altre attività ricreative, situato a circa 160 km da San Francisco. Per questo, i funzionari della sanità pubblica della zona si sono affrettati ad avvertire i visitatori di fare attenzione alla fioritura delle alghe, di tenere lontani gli animali domestici e di evitare l'acqua "che appare scolorita, presenta strati di schiuma o emette un cattivo odore", riporta il Press Democrat, un giornale locale. "La comparsa di cianobatteri a Clear Lake non è insolita, ma si è verificata prima e in maggiore abbondanza rispetto agli anni tipici", continua il giornale. Per questo sono in corso dei test per tenere sotto controllo i livelli attuali di tossine presenti nelle acque. La Big Valley Band of Pomo Indians è la società che si è occupata del monitoraggio della qualità dell'acqua nel lago negli ultimi dieci anni.