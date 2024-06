Elezioni in Messico, Sheinbaum sfida Gálvez: lo scenario politico

In Messico sarà una corsa a tre quella delle elezioni presidenziali in programma domani, 2 giugno. I messicani sono chiamati a scegliere il sostituto del presidente populista di sinistra Andrés Manuel López Obrador, che la Costituzione non permette di rieleggere, oltre che 628 parlamentari del Congresso e un totale di oltre 20mila seggi tra stati e municipi. Votano 99 milioni di persone. Ma sono anche elezioni storiche perché per la prima volta il Messico avrà molto probabilmente una presidente donna. Un altro primato, in negativo, è anche l’alto tasso di violenza che ha contraddistinto la campagna elettorale. Ecco i candidati alla presidenza del Messico e lo scenario politico.