Messico, crolla un tendone durante comizio elettorale: vittime

Tragedia in Messico. Sono saliti a nove i morti per il crollo di un tendone sul palco di una manifestazione durante la campagna per le elezioni presidenziali nel nord del Paese. "Mi dispiace informarvi che il numero delle persone morte nell'incidente ammonta a otto adulti e un minore" ha dichiarato sui social il governatore dello stato di Nuevo León (nord-est), Samuel García che aggiunge: “ Ci sono 50 feriti di diverso tipo, alcuni in condizioni gravi”.

L’incidente

L’incidente è avvenuto nella località di San Pedro Garza, che fa parte dell'area metropolitana del centro industriale di Monterrey. Il tendone che ospitava il podio del candidato presidenziale Álvarez Máynez è crollato mentre la regione è stata colpita da temporali, forti venti e forti piogge. Máynez, 38 anni, terzo nei sondaggi per le elezioni del 2 giugno, e altri membri del suo partito sono riusciti a mettersi in salvo. "Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire l'evoluzione di ciò che è accaduto. La cosa più importante per ora è occuparsi delle vittime dell'incidente", ha scritto Maynez su X. Immagini diffuse sui social network mostrano il momento in cui i pali che sostenevano il tendone crollano a causa del maltempo e uno schermo gigante si abbatte sul palco dove si trova il pubblico.