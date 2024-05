Mar Rosso, raid Usa-Gb: 14 morti e 30 feriti in Yemen

Mondo

Usa e Gran Bretagna hanno nuovamente colpito gli obiettivi dei ribelli in Yemen, legati a doppio filo alla Repubblica Islamica in Iran: in questo modo si rischia di “fare il gioco” degli Houthi, che possono accrescere la loro immagine rivoluzionaria. Nonostante si rischi costantemente l’allargamento del conflitto, la possibilità che ciò avvenga resta ancora improbabile visto che non sembra essere negli interessi o nelle ambizioni di Washington e Teheran