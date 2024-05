Uomo con patente sospesa guida mentre parla con il giudice. VIDEO

"Signor Harris, è lei a guidare?", chiede sbalordito il giudice Cedric Simpson mentre l'imputato, Corey Harris, si collega all'udienza in tribunale dal posto di guida. Niente di male, se non fosse che l'uomo deve difendersi proprio da un'accusa di guida con patente sospesa. È successo il 15 maggio per un'imputazione che risale all'ottobre 2023, secondo i documenti del tribunale. Dopo qualche attimo di sbalordimento, la vicenda si è conclusa con la rimozione della cauzione dell'uomo 44enne e con l'ordine di costituirsi alla prigione della contea locale entro la sera.

Il dialogo surreale

"A dire il vero, sto entrando nello studio del mio medico". Risponde così Corey Harris alla prima domanda del giudice. Che chiede spiegazioni alla difesa: "Forse non ho capito qualcosa - commenta Simpson - Questo è un caso di guida con patente sospesa, e lui sta semplicemente guidando e non ha la patente". Per il difensore d'ufficio non c'è modo di negare l'evidenza: "Esatto, vostro onore". Ancora attonito, il magistrato conclude di non avere idea del "perché lo sta facendo". Infine, come si vede in un video del tribunale diffuso online, dopo la sentenza l'imputato reclina la testa all'indietro e pronuncia poche parole: "Oh, mio Dio". Come reagendo a un giudizio inatteso.