Incidente nel napoletano, guida senza patente e uccide ragazzo

Incidente stradale nel napoletano. Un ragazzo di 19 anni di Boscoreale, in sella a uno scooter insieme a un amico, si è scontrato con un'auto in via Ripuaria. Il 19enne è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato portato in ospedale per accertamenti ma non è in pericolo di vita. Le quattro persone in auto sono rimaste illese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia.