Neolaureata cerca lavoro correndo con cv appiccicato sulla schiena

Una corsa, tante opportunità professionali

La curiosa idea le è balenata mentre si stava allenando, come di consueto. Un foglio plastificato, un QR code e via a questa curiosa trovata. Il resto è venuto da sè: migliaia di visualizzazioni sui vari social media - tra cui TikTok. Più di 250.000 views in una settimana, prima che la sua storia fosse pubblicata online. E non sono tardate neanche le offerte, come ha assicurato Le Progrès: una decina di colloqui, subito alcune proposte come responsabile delle comunicazioni e poi un nuovo inizio presso un'azienda specializzata in energie rinnovabili, nel nord di Lione. "Mi occuperò della comunicazione esterna e interna. Vogliono creare una strategia globale nei prossimi 2-3 anni: è una grande sfida considerando che è la mia prima posizione”.