Influenza aviaria, secondo caso umano di infezione da H5N1 negli Usa

Il rischio per la popolazione continua a rimanere basso, come riferiscono le autorità sanitarie, ma gli Usa hanno comunque segnalato il secondo caso umano di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità, correlato all'epidemia che ha colpito le vacche da latte in diversi stati del Paese. L'infezione è stata confermata dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) in un lavoratore del settore lattiero-caseario nel Michigan: lo riporta il New York Times.