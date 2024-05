Ue apre indagine su Meta per dipendenza social nei bambini

L'azienda di Zuckerberg è già nel mirino dell’Unione Europera per la disinformazione elettorale, una delle principali preoccupazioni in vista delle cruciali elezioni del Parlamento europeo del mese prossimo

La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita nei confronti di Meta per la possibile violazione delle norme Ue contenute nel Digital Services Act (Dsa) a tutela dei minori. Bruxelles teme che "i sistemi di Facebook e Instagram, compresi i loro algoritmi, possano stimolare dipendenze comportamentali nei bambini" e "creare effetti" di isolamento e depressione rischiosi per la loro salute mentale. Sotto la lente anche i metodi di verifica dell'età messi in atto da Meta.

Aperta indagine formale

"Oggi apriamo un'indagine formale Dsa contro Meta. Non siamo convinti che Meta abbia fatto abbastanza per rispettare gli obblighi Dsa per mitigare i rischi di effetti negativi sulla salute fisica e mentale dei giovani europei sulle sue piattaforme Facebook e Instagram". Lo annuncia su X il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton.