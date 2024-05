Fondazione benefica di Harry e Meghan catalogata come "fuorilegge"

Tutto è nato da una lettera inviata il 3 maggio all'ente di beneficenza, nella quale si avvisava la fondazione dei duchi di Sussex di essere stata inserita nell'elenco come "fuorilegge" per "non aver presentato i rapporti annuali richiesti e/o le spese". La Archewell Foundation ha assicurato di aver regolarizzato la propria posizione

La Archewell Foundation di Harry e Meghan è stata catalogata come “fuorilegge” dal Registro delle beneficenze e delle raccolte fondi della California. Il motivo è legato a un assegno mancante nei registri annuali degli enti di beneficenza. Un intoppo che la fondazione del duca e della duchessa di Sussex ha detto essere in via di risoluzione.

Perchè la fondazione di Harry e Meghan è "fuorilegge"

Tutto è nato da una lettera inviata il 3 maggio all'ente di beneficenza, nella quale si avvisava la fondazione di essere stata "elencata come fuorilegge" per "non aver presentato i rapporti annuali richiesti e/o le spese". Nella nota ricevuta si afferma che un'organizzazione classificata come "fuorilegge" non può "erogare fondi di beneficenza" e la sua registrazione può essere "sospesa o revocata". In realtà l'assegno oggetto del contendere sarebbe stato inviato correttamente dalla Archewell Foundation, ma non è stato ricevuto. La fondazione assicura di averne inviato uno nuovo per risolvere il problema: si prevede che l'intoppo sarà risolto e annotato nei registri delle beneficenze e delle raccolte fondi della California entro sette giorni. Una volta arrivati i documenti corretti, la fondazione di Harry e Meghan potrebbe dover pagare delle penali.