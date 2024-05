Inondazioni in Brasile, il Consolato italiano invita a donare

Il Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre informa che é possibile donare dall’Italia direttamente al governo del Rio Grande do Sul tramite bonifico bancario al conto corrente di "SOS Rio Grande do Sul". Appello per le donazioni da molti personaggi dello sport, tra questi l'ex campione di calcio brasiliano Paulo Roberto Falcão, che in Italia ha vestito la maglia della Roma

Le inondazioni in Brasile, che hanno colpito in particolare lo Stato di Rio Grande do Sul, stanno mettendo a dura prova la popolazione. Gli ultimi bilanci parlano di centinaia tra vittime e dispersi; sono più di 1,9 milioni le persone colpite dalle conseguenze delle piogge torrenziali. In moltissimi hanno perso tutto. Per questo il Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre ringrazia per le manifestazioni di solidarietà e di aiuto ricevute ed informa che é possibile donare dall’Italia direttamente al governo del Rio Grande do Sul tramite bonifico bancario al conto corrente di "SOS Rio Grande do Sul".