Russia, bus precipita nel fiume a San Pietroburgo: tre morti. IL VIDEO

Veicolo, con a bordo venti persone, cade nel fiume Moika a San Pietroburgo. Sono 3 le vittime accertate, 4 persone si trovano in stato di morte clinica e 6 passeggeri sarebbero stati salvati. Il conducente è in stato di fermo

Un autobus con a bordo 20 passeggeri è precipitato dal ponte Potseluev ed è affondato nel fiume Moika a San Pietroburgo. Le vittime accertate, per il momento, sono tre e altre quattro persone si trovano in stato di morte clinica. Lo dichiara il ministero per le Emergenze, citato dalle agenzie russe. Il veicolo ha sfondato il parapetto del ponte stamani attorno alle 13 locali (le 12 italiane). Dalle telecamere si vede il mezzo pubblico svoltare improvvisamente, per ragioni ancora da accertare, e urtare altre due auto nella corsia opposta, prima di precipitare nel piccolo fiume, parte del delta della Neva. Il ministero dell’Interno ha dichiarato che il conducente è stato fermato con l’accusa di violazioni delle regole del traffico e svolgimento di servizio senza il rispetto delle norme di sicurezza.