Indonesia, inondazioni e frane nel centro: almeno 15 morti

Ambiente

Si tratta di un fenomeno legato al riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico dell’area tropicale, che si verifica in quelle aree del globo dove soffiano gli alisei, venti, regolari in direzione e costanti in intensità, appartenenti alla Cella di Hadley. I primi ad averne visto gli effetti? Gli abitanti del Perù