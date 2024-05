Il politico che condivide lo stesso nome del padre del comunismo ottiene una vittoria schiacciante con 1.069 voti

Un Karl Marx vince il seggio a Stockport per i laburisti. Infatti il consigliere Karl Peter Marx "Cllr" Wardlaw, scelto per rappresentare Brinnington e Stockport Central, ha riportato una vittoria schiacciante, risultando tra i consiglieri eletti dal Labour nelle tornata di elezioni amministrative britanniche di ieri. Il suo nome completo è in realtà Karl Peter Marx Wardlaw, ma si fa chiamare come il padre del "socialismo scientifico", ed è stato eletto nel consiglio locale di Stockport, sobborgo di Manchester, storica roccaforte 'rossa' nell'Inghilterra del nord. Wardlaw ha festeggiato con 1.069 voti, ottenendo il 61% dei voti.

I precedenti Cllr Wardlaw ha riscontrato maggiori successi come candidato laburista che con il Partito dei Verdi, il suo ex partito. Nel 2019 si candidò come consigliere per i Verdi e arrivò secondo dietro all’allora candidato laburista Kerry Waters, con appena il 13% dei voti. A seguito della vittoria, Wardlaw nel giorno delle elezioni ha scritto di essere "orgoglioso di rappresentare e vivere in una comunità così meravigliosa".

Una vittoria "sismica" per i laburisti Cllr Wardlaw ha "segnalato molte discariche di rifiuti, buche e rappresentato i residenti su una serie di altre questioni" da quando è diventato consigliere lo scorso maggio. A Stockport i laburisti hanno perso due seggi e i liberaldemocratici ne hanno guadagnati due, mentre non vi è stata alcuna variazione nel numero dei consiglieri indipendenti e verdi. L'elezione di “Karl”, membro del sindacato Unite, giunge al culmine di una nottata complessa per il partito conservatore. I laburisti hanno vinto anche le elezioni parlamentari suppletive a Blackpool South, che Sir Keir Starmer, il leader laburista, ha descritto come una vittoria “sismica”.