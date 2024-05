Luci e ombre dell’allargamento

Non sempre l’ampliamento è stato sinonimo di integrazione e di crescita positiva e, al contrario, spesso ha comportato delle difficoltà. Caso emblematico è quello rappresentato, per esempio, dall’Ungheria di Viktor Orban, un Paese che preoccupa l’Unione per la corruzione dilagante, per le carenze del sistema giudiziario, per il rispetto della libertà di espressione e dei diritti fondamentali. Un Paese che rafforza la propria posizione anche attraverso l’utilizzo improprio dei fondi dei cittadini europei: è per questo che l’unico metodo efficace usato dalla Commissione europea per fare pressioni sul governo ungherese continua a rivelarsi quello del congelamento dei fondi. Lo spiega Renato Coen, corrispondente a Bruxelles per Sky Tg24: “I fondi sono tutto. La strategia europea non è solo un modo per fare pressione, ma anche per discostarsi dal principio per cui i soldi dei cittadini europei contribuiscono a mantenere al potere un unico autocrate: questo ovviamente ha un significato ulteriore rispetto al mero valore economico”.

Nuove prospettive di ampliamento

Attualmente sono nove i Paesi candidati ad entrare a far parte dell’Ue: Albania, Montenegro, Bosnia, Serbia, Turchia, Macedonia del Nord e, ultimi entrati in questa lista d’attesa, l’Ucraina, la Moldavia e la Georgia.