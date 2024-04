Allan Poe, asta da 600mila dollari per manoscritto poesia "For Annie"

La poesia è una delle più importanti composizioni tarde di Poe, scritta per Nancy "Annie" L. Richmond dopo la tragica morte della moglie Virginia nel 1847 per tubercolosi. Fu scritta nel piccolo cottage a Fordham, dove lo scrittore visse con la moglie e la suocera Maria Clemm dal 1846 fino alla sua morte nel 1849. Dopo la morte di Virginia, Poe divenne sempre più instabile e presto iniziò a corteggiare diverse donne nel tentativo di riempire il vuoto lasciato dalla moglie. Tra queste c'era proprio Richmond, a cui è indirizzata questa poesia. Composta all'inizio della primavera del 1849, Poe immagina la sua morte per "vivere alla giornata" e si rivolge a una donna, Annie, che lo cura e lo bacia teneramente mentre si prepara al trapasso. Composta solo pochi mesi prima della scomparsa di Poe, avvenuta a Baltimora il 7 ottobre 1849, la poesia è inquietantemente profetica nel suo ritratto di un uomo ossessionato dalla morte che cerca un amore che lo aiuti ad alleviare la sua melanconia. Lo stesso Poe dichiarò che "For Annie" era uno dei suoi lavori più belli in una lettera alla stessa Richmond: "Penso che i versi di 'For Annie' siano i migliori che abbia mai scritto...".

Il 20 aprile 1849 Edgar Allan Poe sottopose "For Annie" a Nathaniel P. Willis, co-editore del "New York Home Journal". Nella lettera lo scrittore ricordava a Willis altre poesie che aveva pubblicato, tra cui "Il corvo", e Willis, evidentemente non preoccupato per la precedente pubblicazione della poesia sul "Boston Weekly" dello stesso mese, l'accettò. A margine del manoscritto sono riportate le istruzioni scritte a mano da Willis al tipografo in merito alla sua presentazione: "Il signor Babcock può per favore metterlo in seconda pagina questa settimana, e lasciarmi venti righe di spazio per un'introduzione N.P.W.". Inserì anche il nome del poeta in alto a destra: "by Edgar A. Poe".

Il manoscritto di Poe fa parte della biblioteca di Rodney P. Swantko, un'importante collezione di letteratura moderna che sarà presentata all'asta e che comprende opere di Charles Dickens, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Mark Twain, Vladimir Nabokov, John Steinbeck e Walt Whitman. Tra i pezzi forti, il manoscritto autografo di Arthur Conan Doyle del racconto di Sherlock Holmes "Il segno dei quattro" (1889), stimato tra 800.000 e 1,2 milioni di dollari.