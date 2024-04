A Parigi cadute le pale del Moulin Rouge, nessun ferito

Secondo le autorità non vi è più alcun rischio di crollo, ma le ragioni dell'accaduto sono al momento sconosciute

Le iconiche pale del Moulin Rouge, il famoso cabaret di Parigi, sono cadute nella notte, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, che hanno confermato la notizia data per prima dall'emittente Bfmtv. Non si registrano feriti e secondo le autorità non vi è più alcun rischio di crollo. Le ragioni dell'accaduto sono al momento sconosciute.