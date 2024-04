Gb, "in gravi condizioni" due dei cavalli scappati a Londra

Due dei cavalli dell'esercito britannico che ieri sono fuggiti e hanno percorso al galoppo il centro di Londra facendo due feriti versano ora "condizioni gravi". La Household Cavalry ha fatto sapere che gli animali - che stavano prendendo parte a quello che l'esercito ha definito un "esercitazione di routine" nella zona di Belgravia - sono stati spaventati da alcuni operai che facevano cadere macerie dall'alto, "proprio accanto a loro". Il ministro della Difesa, James Cartlidge, ha dichiarato a Sky News che in tutto i cavalli erano cinque e sono stati tutti recuperati. "Tre di loro stanno bene, due purtroppo sono in condizioni relativamente gravi e ovviamente terremo monitorate le loro condizioni". "Sono in gravi condizioni, ma da quanto ho capito, sono ancora vivi", ha aggiunto.