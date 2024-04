Cavalli dell'esercito in fuga nel centro di Londra, incidenti e feriti

Gli animali fanno parte del Royal Household Cavalry, il reggimento che sfila alle parate della casa reale britannica e, per cause ancora sconosciute, sono fuggiti durante un’esercitazione. Uno di loro, nella fuga in mezzo al traffico, si è scontrato contro un autobus

Due o forse più cavalli dell'esercito britannico sono fuggiti questa mattina da una scuderia di Londra, per cause ancora sconosciute, per poi essere catturati dopo aver galoppato senza cavaliere per le strade della capitale britannica, sotto lo sguardo attonito della gente. Ne dà notizia la Bbc. Quattro persone sono rimaste ferite dopo che uno dei due cavalli è scontrato con un autobus. Incidenti simili si sarebbero verificati anche in Belgrave Square e vicino a Chancery Lane. I video dei cavalli in fuga sono diventati virali sul web.