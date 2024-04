Indonesia, turista muore cadendo in un cratere mentre posa per una fot

La donna, una 31 enne di origini cinesi, era salita sulla vetta per scattarsi una foto ricordo col marito al tramonto. A tradirla la gonna rimasta impigliata in una roccia. Il corpo recuperato dopo due ore di ricerche

Una turista cinese è morta cadendo nel cratere di un vulcano attivo in Indonesia. La donna aveva 31 anni e, secondo le prime ricostruzioni, è precipitata da un'altezza di circa 75 metri all’interno della bocca del vulcano, dopo essere inciampata mentre si metteva in posa per scattare una foto al tramonto. I soccorritori hanno impiegato quasi due ore per recuperare il corpo della vittima.

Sulla cima col marito per uno scatto al tramonto

Come riportato da diversi media internazionali, Huang Lihong, questo il nome della turista, era salita sulla cima assieme al marito per assistere al tramonto e farsi scattare scattare una foto ricordo. Sembra, tuttavia, che la gonna della donna, una volta alzata la gamba per mettersi in posa, si sia impigliata in una roccia, finendo per farle perdere l'equilibrio e costringerla alla drammatica caduta di fronte agli occhi del marito.

L'invito alla sicurezza rivolto ai turisti

Dwi Putro Sugiarto, capo del Dipartimento di Conservazione della regione di Banyuwangi, in Indonesia, ha spiegato che si è trattato di un tragico incidente e che i turisti dovrebbero sempre fare attenzione alla propria sicurezza quando scalano il famoso vulcano. La salma della donna è stata prima trasportata a Bali e poi successivamente ha fatto ritorno dalla famiglia in Cina.