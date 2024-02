India, uomo morto sbranato da un leone: voleva fare un selfie

Che cosa è successo

“Anche se il guardiano lo aveva avvertito di non avvicinarsi al recinto, Prahlad ha marciato intenzionalmente verso il recinto, protetto da un muro e da una recinzione, e ci ha saltato dentro”, ha detto il curatore dello zoo C Selvam. “Abbiamo preso le massime precauzioni per prevenire tali incidenti. Esamineremo ancora una volta le misure di sicurezza”, ha aggiunto. Secondo alcuni media, l’uomo era in stato di ebbrezza. Si attendono i risultati dell’autopsia. Il leone è stato trasferito in un’altra gabbia per tenerlo sotto osservazione e per recuperare il corpo.