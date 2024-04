Gran Bretagna, escluso un accordo sulla mobilità dei giovani con l'Ue

No a un accordo a livello europeo sulla mobilità giovanile tra Gran Bretagna e Ue. Il governo britannico ha escluso la proposta della Commissione europea che proprio questa settimana aveva invitato i 27 Paesi dell’Unione ad avviare negoziati su un "programma di mobilità giovanile" a livello europeo per i cittadini britannici di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il Regno Unito però, come ha dichiarato un portavoce del governo, ha già programmi di mobilità giovanile individuali con 13 Paesi e preferisce continuare a stipulare accordi bilaterali con i singoli Paesi. Dopo la Brexit la Gran Bretagna ha lasciato il programma europeo di scambio di studenti e un accordo di mobilità a livello europeo renderebbe più semplice per i giovani britannici vivere, studiare e lavorare nell'Unione europea.