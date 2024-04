New York, una persona si è data fuoco fuori dal tribunale di Trump

L'uomo è stato portato via in ambulanza, non è chiaro quali siano le sue condizioni. La notizia è arrivata mentre veniva completata la selezione dei 12 giurati, e i 6 sostituti, che dovranno giudicare l'ex presidente sul caso di Stormy Daniels

Una persona si è data fuoco furoi dal tribunale di New York dove è in corso il processo a Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. La polizia è intervenuta per spegnere le fiamme sul corpo, poi l'uomo è stato portato via in ambulanza. Lo riferiscono i giornalisti della Cnn presenti sul luogo. Non è chiaro quali siano le sue condizioni. L'emittente ha spiegato che Trump è stato informato dell'incidente, precisando che in questo momento l'ex presidente si trova nel corridoio fuori dall'aula e sta parlando con un agente del Secret Service.