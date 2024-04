Francia, 14enne muore per malore dopo accoltellamento davanti a scuola

Una ragazzina di 14 anni è morta a causa del malore avuto in seguito all’accoltellamento di due bambine avvenuto ieri fuori da una scuola di Souffelweyersheim, nell'est della Francia, in Alsazia. La giovane aveva accusato un problema cardiaco dopo l’attacco in cui sono state ferite, in maniera non grave, due bimbe di 6 e 11 anni. La ragazzina, secondo quanto riferito dal preside Olivier Faron, era stata subito soccorsa dagli insegnanti ma alla fine del pomeriggio è deceduta.